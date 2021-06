Rimossi gli impianti pubblicitari abusivi, Codacons: "Soddisfatti"

Di Rosa: "La presenza di quegli impianti poteva nuocere all'immagine non solo politica ma anche amministrativa della città"

/ Via XXV Aprile

Gli impianti pubblicitari abusivi, a distanza di appena 50 giorni dalla segnalazione fatta all'amministrazione comunale dalla Codacons, sono stati rimossi. "E' stato avviato il ripristino della legalità" - ha commentato Giuseppe Di Rosa, vice presidente provinciale Codacons - .

"Non possiamo, come Codacons, che ritenerci più che soddisfatti, complimentarci con il dirigente comandante della polizia locale e il sindaco Franco Micciché per la celere conclusione di una problematica che poteva solo nuocere all'immagine politica ed amministrativa della nostra città" - ha concluso Peppe Di Rosa - .