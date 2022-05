Rigassificatore di Porto Empedocle, Di Caro (M5S): "Basta con le doppie facce, Musumeci dica la verità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Sulla realizzazione del Rigassificatore a Porto Empedocle, il comportamento del presidente Musumeci è simile a quello di una bandiera esposta ai venti che, in questo caso, non sono quelli caldi dello Scirocco ma quelli della campagna elettorale”.

Così interviene il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle, Giovanni Di Caro in replica alle dichiarazioni rilasciate dal presidente Musumeci sul Rigassificatore di Porto Empedocle.

“Se da un lato – aggiunge il parlamentare favarese - il governo Musumeci boccia un mio ordine del giorno del marzo scorso, nel quale impegnavo l'esecutivo a bloccare la costruzione dell'impianto di rigassificazione a Porto Empedocle, oggi – continua Di Caro - da Agrigento, lo stesso presidente della Regione, incalzato dai giornalisti, anziché confermare la volontà del suo governo, parla della ricerca di un compromesso fra l'opera e la tutela del paesaggio, ponendo dunque il tema che io stesso avevo sollevato nelle sedi istituzionali e che preoccupa anche buona parte degli stessi organi della Regione, come ad esempio, la Soprintendenza dei Beni Culturali e il Parco Archeologico della Valle dei Templi che si sono apertamente schierati contro il rigassificatore.

È dall'inizio della legislatura che Musumeci – conclude il deputato regionale - agisce con una schizofrenia politica che supera la fantascienza. Come un novello dottor Jekyll e mister Hyde va in giro a dire tutto e il contrario di tutto con assoluto disprezzo della ragione altrui. Fortunatamente, per i siciliani, questo governo è ai titoli di coda”.