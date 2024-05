"No al rigassificatore", confronto del Pd al circolo "Empedocleo"

"No al rigassificatore di Porto Empedocle". A ribadirlo ancora una volta è il Partito democratico di Agrigento che ha promosso per giovedì alle 17 un confronto alla presenza di dirigenti Pd, rappresentanti delle istituzioni ed esponenti di associazioni ambientaliste.



"Svilupperemo la nostra riflessione - dice una nota - partendo da una valutazione del piano energetico nazionale e regionale e dagli impegni assunti dal nostro paese, nell’ambito della Cop30, per la decarbonizzazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Affronteremo anche le questioni che riguardano i rischi potenziali relativi all’esercizio che un tale impianto industriale (classificato dalla direttiva “Seveso” tra i più pericolosi) comporta e i danni certi derivanti dalla sua gestione, quali: il raffreddamento e la clorazione delle acque circostanti; le limitazioni all’operatività del porto; la restrizione della balneazione; l’inquinamento dell’aria.

Verranno presentati anche i ricorsi delle associazioni ambientaliste contro il decreto regionale che proroga le autorizzazioni, già scadute, alla costruzione dell’impianto, nonchè le interrogazioni al parlamento nazionale ed europeo".