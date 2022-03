Rifondazione comunista in Sicilia, il sindaco di Favara Palumbo eletto presidente

Il sindaco di Favara Antonio Palumbo è stato eletto presidente del partito della Rifondazione Comunista in Sicilia.

L’elezione è avvenuta ieri, domenica 6 marzo, nel corso dell'undicesimo congresso regionale che si è concluso con l’approvazione di un documento politico che segna la nuova strategia politica del partito in Sicilia.

Durante i lavori sono stati nominati il nuovo Comitato politico regionale - in seno al quale è stato designato il segretario provinciale del partito, il favarese Giuseppe Di Stefano - ed il collegio di garanzia che sarà appunto presieduto da Palumbo.

L’elezione del segretario regionale è stata rinviata alla prossima riunione del Comitato.