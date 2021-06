Statale 640, Pagliaro: "Da itinerario turistico a discarica a cielo aperto"

"Da itinerario turistico a discarica a cielo aperto". Lo sostiene - in merito ai sacchetti di rifiuti sparpagliati, talvolta anche accatastati, lungo la statale 640: la Agrigento-Caltanissetta - il presidente del consiglio comunale di Racalmuto Sergio Pagliaro. E non è la prima volta che Pagliaro interviene su quella che è una vera "macchia" al decro.

"Serve che gli organi preposti si adoperino per risolvere definitivamente il problema e dunque evitare che l'immagine di questo percorso turistico simbolo del patrimonio letterario della Regione Siciliana e dei siciliani, intitolato ad esponenti qualificati della cultura delle nostre zone, diventi un triste biglietto da visita tale da negare il valore della cultura e la bellezza dei luoghi - ha scritto Pagliaro - . Per questo motivo mi sarei aspettato una più attenta cura anche da parte dell'associazione 'Strada degli scrittori'. È inaccettabile - continua il presidente del consiglio comunale Pagliaro - che un itinerario turistico di notevole interesse culturale sia stato trasformato in una discarica a cielo aperto con il depositi di rifiuti di ogni genere. La speranza - conclude Pagliaro - è quella che il problema possa essere risolto in via definitiva per onorare al meglio la memoria di personaggi che hanno dato tanto per la nostra provincia".