Favara ancora tra i rifiuti, richiesta seduta di commissione all'Ars

Emergenza rifiuti a Favara, chiesta una seduta della commissione Ambiente all'Ars dedicata alla delicata vertenza. Ad avanzare la proposta è il deputato favarese Giovanni Di Caro, che ha chiesto l'audizione di diversi soggetti tra cui il sindaco uscente Anna Alba, il prefetto Maria Rita Cocciufa, i vertici dell'Iseda e dell'assessorato regionale ai rifiuti e i sindacati.

Tra questi anche Aldo Mucci, della Sgb, il quale ha già anticipato con una nota che durante l'audizione (qualora si dovesse tenere) rappresenterà i "gravi disagi dovuti alla mancata raccolta della spazzatura, con gravi ripercussioni per la salute di tutti i cittadini favaresi. In quel tavolo chiederemo la riduzione della tassa sulla immondizia, per compensare i disservizi e risarcire,in qualche modo i cittadini,a causa di una raccolta assolutamente inefficace. In quel tavolo chiederemo la rescissione del contratto “miliardario” con Rti capogruppo Iseda.Un plauso alle donne favaresi, che con coraggio e determinazione si sono sostituiti ai politici,denunciando la gravità della situazione igienico sanitaria della loro città".