Rifiuti, rifacimento delle strade e ampliamento dell'ambulatorio medico: Mannino incontra i ministri Piantedosi e Salvini

Incontro a Roma tra il vicepremier Matteo Salvini, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino. All'ordine del giorno - si legge in una nota del Mit - "la situazione dell'isola, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale, dei trasporti e della sicurezza".

Sono stati affrontati - si piega - temi come "il possibile rifacimento di alcune strade, la situazione dei rifiuti e il loro smaltimento, l'ampliamento dell'ambulatorio medico, la situazione dell'hotspot che non sarà ingrandito, le ottime prospettive economiche e turistiche di Lampedusa". "Gli eventuali interventi - prosegue la nota - saranno più rapidi grazie allo stato di emergenza che taglia la burocrazia". Si parla infine di "ottimismo in vista della stagione più calda, perché l'isola saprà accogliere i turisti nel migliore dei modi con l'auspicio di fare meglio dell'anno scorso".

"Stiamo tutti lavorando a una soluzione strutturale, c’è massima attenzione del Governo e siamo fiduciosi". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, a margine dell'incontro romano con i ministri Matteo Piantedosi e Matteo Salvini. "L’obiettivo rimane quello di alleggerire le pressione e gli adempimenti del Comune in materia di immigrazione clandestina - ha spiegato Mannino - potendo contare su risorse certe per garantire un periodico e continuo svuotamento dell'hotspost. Tutte le azioni sulle quali stiamo ragionando hanno l’obiettivo di garantire la dignità di ogni singolo migrante".

(Aggiornato alle ore 15,44)