Pulire le strade per ottenere la riduzione della Tari: Cacciatore propone il “baratto amministrativo” per i meno abbienti

Pulizia di strade e aree verdi in cambio di una riduzione delle tasse. Il consigliere Davide Cacciatore propone il cosiddetto “Baratto amministrativo” presentando il regolamento al presidente del civico consesso per accelerare l’applicazione di un “importante strumento di agevolazione per i meno abbienti”.

Cacciatore, capogruppo consiliare di “Facciamo Squadra”, ha preparato la bozza del regolamento che disciplina la materia.

“L’applicazione del baratto amministrativo - dice - permette interventi di riqualificazione del territorio da parte di cittadini singoli o associati in cambio di riduzioni o esenzioni sulla Tari. In una situazione di forte crisi economica, che costringe moltissimi cittadini a non poter pagare le tasse, questa soluzione potrebbe andare incontro alle reali esigenze di quelle fasce di popolazione in difficoltà con il pagamento della Tari. Gli articoli 24 della legge n. 133/2014 e 190 del D.L. 50/2016 hanno introdotto le cosiddette misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio. E tali interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze e strade.

Dunque i cittadini sarebbero “custodi” e curatori di alcune parti della città che per troppo tempo sono state abbandonate. Insomma una collaborazione, in forma assolutamente volontaria, per dare la possibilità di pagare meno tasse a chi dispone di poche risorse economiche”.