Ricognizione su infrastrutture e progetti: Tardino incontra Salvini

Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro, ha incontrato l'europarlamentare Annalisa Tardino, commissario regionale in Sicilia, per la ricognizione e il confronto sulle misure e i progetti che il ministero ha previsto e sta mettendo in campo per lo sviluppo infrastrutturale della regione. Si è parlato di ponte sullo Stretto, su cui la Lega conferma la tabella di marcia prevista e l'impegno del governo regionale e del presidente Schifani. Poi si è discusso di autostrade, ferrovie e porti, inclusi nell'anello ferroviario appena inserito nelle tratte che collegano Caltanissetta con i porti di Agrigento-Licata- Gela-Pozzallo- Siracusa. Risultato storico per un territorio dimenticato dalla commissione europea e da decenni di immobilismo. Definite anche alcune direttive politiche e progettuali sulle quali nei prossimi mesi si concentreranno proposte e azione di governo sulle grandi tematiche che interessano la Regione, di concerto con la deputazione e la classe dirigente della Lega in Sicilia, è stato scritto nella nota.