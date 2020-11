Covid e sanificazione, il vice sindaco di Ribera: "Grazie alla Regione e all'Esa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"A nome di tutta la Giunta ringrazio il Presidente della Regione, on. Nello Musumeci, ed il Presidente dell' ESA, on. Giuseppe Catania, per aver dato disposizione all' Esa (ente di sviluppo agricolo), di effettuare gratuitamente i lavori di sanificazione nel Comune di Ribera". A parlare è il Vicesindaco del Comune di Ribera, Giuseppe Tramuta, a commento dell'avvenuta disinfestazione degli uffici comunali e dei plessi delle scuole dell’obbligo, azione durata un’intera settimana.

"È stato davvero un bel segnale di collaborazione istituzionale e sinergia. Ringrazio l'on. Catania per aver dato nuovo impulso e prospettiva all'ente di sviluppo agricolo, e per aver messo a disposizione dei Comuni siciliani richiedenti, i lavoratori dello stesso ente".