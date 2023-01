Ribera, è crisi nella maggioranza: si lavora per il rimpasto

Si dimettono tre assessori della giunta di Matteo Ruvolo, scatta la verifica la stato della maggioranza. Il primo cittadino ha convocato una riunione con tutte le forze che lo hanno sostenuto dalla campagna elettorale: la crisi, giuste le dichiarazioni degli stessi dimissionari, nasceva dalla loro volontà di allargare a tutte le forze della coalizione e ad ausilio dell’Amministrazione.

"Preso atto della situazione di stallo il primo cittadino ha quindi proposto ai rappresentanti dei partiti di Forza Italia, Diventerà Bellissima, Fratelli d‘Italia e della lista civica di Generazione Futura - dice la una nota -, di rinnovare la Giunta sulla base del principio della pari dignità per tutte le forze in campo, con una presenza assessoriale per ognuna di esse; tale proposta è stata rifiutata dai partiti di Forza Italia e di Diventerà Bellissima, che hanno dichiarato di non accettare".

Non ci sono, quindi, "i presupposti per proseguire con l’attuale composizione della maggioranza" e quindi il sindaco si è messo al lavoro per "allestire una nuova giunta comunale che vada oltre le semplici logiche politiche o di schieramento, e che sarà composta rivolgendosi anche ad espressioni professionali e sociali della comunità riberese".