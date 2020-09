Ribera, Pietro Pennica nuovo portavoce cittadino di Gioventù Nazionale

Il portavoce provinciale di Gioventù Nazionale, Gabriele Brunetto ha nominato Pietro Pennica, candidato al consiglio comunale nella lista di Fratelli d'Italia, portavoce della città di Ribera.

"Sono entusiasta - commenta - della nomina ricevuta, porterò avanti il mio compito con determinazione e nell'interesse della comunità riberese cercando di coinvolgere e sensibilizzare i giovani alla buona e sana politica, carattere distintivo di Gioventù Nazionale. Dopo l’imminente appuntamento elettorale ci metteremo a lavoro per creare un grande laboratorio politico giovanile a Ribera. Ringrazio sentitamente Giovanni Di Caro per avermi sostenuto e per aver fortemente voluto che io mi occupassi dei giovani del partito, di cui lui è coordinatore cittadino, e ringrazio di cuore il Presidente Gabriele Brunetto per la fiducia accordatami".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il portavoce provinciale Gabriele Brunetto commnta: "Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro a Pietro Pennica, siamo contenti di avere tra le nostre fila ragazzi per bene e di grande volontà come lui, siamo certi che sarà eletto alle prossime amministrative e che sarà in grado di rappresentare al meglio i giovani riberesi in consiglio Comunale".