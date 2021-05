Delegazione di Forza Italia accolta a Ribera: delineato il quadro politico locale

Ribera, Forza Italia si struttura sul territorio. Tutto è avvenuto nel contesto di una visita nel comune Crispino da parte del vice coordinatore regionale Riccardo Gallo Afflitto, del commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento e presidente della commissione sanità all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, dell’assessore regionale agli Enti locali, Marco Zambuto, della coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Maria Antonietta Testone, e della coordinatrice provinciale di Azzurro Donna di Agrigento, Irene Sacheri.

La delegazione è stata ricevuta al Comune dal sindaco Matteo Ruvolo, dal presidente del Consiglio comunale, Vincenzo Costa, dal sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, e dal vice sindaco di Cattolica Eraclea, Antonino Patti, per affrontare tematiche, dice una nota "legate al territorio in riferimento all’ambito sanitario, ed agli interventi finanziari da erogare al Comune di Ribera per garantire stabilità al bilancio".

Zambuto, ha infatti preannunciato l'arrivo di circa 400mila euro per finanziare il bilancio tramite fondi perequativi.