Ribera: il consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2021

Il consiglio comunale, riunitosi nella giornata del 25 agosto, ha approvato (Delibera CC n.45) il rendiconto della gestione 2021 dal quale emerge il totale riassorbimento del disavanzo di amministrazione ereditato pari ad € 1.600.826,33 (Rendiconto 2019).

L’Assessore al Bilancio Mariella Ragusa esprime la soddisfazione per l’impegno mantenuto da tutti gli uffici finanziari, ringraziando particolarmente il Dottore Rocco Tornambè ed il Dirigente Dott. Raffaele Gallo.

"L’obiettivo è stato raggiunto, dopo aver approvato il bilancio di previsione 2022/2024, si conclude l’iter dell’approvazione di tutti gli strumenti finanziari, indispensabili per una sana gestione dell’ENTE." Soddisfazione anche da parte del Sindaco Matteo Ruvolo: "Ringrazio la maggioranza consiliare per aver adottato il rendiconto della gestione finanziaria che copre il disavanzo accumulato dall’Ente e che ci permette di affermare che i conti del Comune di Ribera sono veramente risanati, un obiettivo sul quale nell’ultimo anno si è concentrato il lavoro dell’Amministrazione e degli uffici.

“Grazie all'avanzo inoltre – continuano il Sindaco Ruvolo e l'Assessore Ragusa – l’Amministrazione Comunale ha adesso la possibilità di realizzare investimenti ed interventi di opere pubbliche finanziandoli direttamente con proprie risorse. Un risultato decisamente positivo, in un anno in cui, oltre alle necessità correnti, abbiamo dovuto far fronte anche alle problematiche legate al Covid-19 che ha colpito il nostro territorio non solo dal punto di vista sanitario ma anche sotto l’aspetto economico e sociale”.