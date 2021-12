Revisione del Prg, Firetto: "Dopo tanta fatica della nostra amministrazione adesso tutto tace da oltre un anno"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La nostra amministrazione aveva nella massima chiarezza e trasparenza avviato l'iter di revisione del Prg. In Consiglio Comunale sono state approvate all'unanimità dei presenti le Direttive Generali al Prg.

Ad oggi nulla sappiamo del prosieguo. Erano stati con grande fatica, per le note condizioni finanziarie dell'Ente, incaricati i tecnici progettisti per gli studi preliminari, affinchè si passasse alla redazione dello schema di massima. Tutto tace dopo oltre un anno. Sembra che questo tema non interessi e che non sia abbia interesse a farlo ritornare in Consiglio Comunale per esaminarlo dinanzi alla città. Sappiamo di recenti finanziamenti regionali che non hanno pero' beneficiato il comune di Agrigento ai fini della pianificazione urbanistica.

Eppure sarebbero stati finanziamenti utilissimi.

Gli unici finanziamenti che ricordiamo essere andati a buon fine sono quelli della pianificazione del Piano del Parco territoriale e del Piano particolareggiato del centro storico derivanti dal finanziamento del progetto Girgenti. Cosa osta al pubblico dibattito? Che fine hanno fatto le Direttive Generali? Quale il pensiero di questa amministrazione in materia di pianificazione urbanistica del nostro territorio? Sono definitivamente sepolte le oramai superate e non più attuali prescrizioni esecutive tanto care ad alcuni?