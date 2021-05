Rette per i minori stranieri a carico dei Comuni, faccia a faccia in Regione

Costi delle rette per i minori stranieri non accompagnati. S'è discusso di questo, ieri, fra i sindaci di Campobello di Licata, Giovanni Picone, e di Joppolo Giancaxio, Giuseppe Portella, l'assessore regionale alle Autonomie locali Marco Zambuto e la dirigente generale dello stesso assessorato Rizza.

Al termine della discussione, l'assessore ha convenuto con i sindaci che l'attuale situazione che vede gravare i costi integralmente sui bilanci comunali, è causa di criticità gravi. La problematica dei minori non accompagnati è infatti una questione che riguarda l'intera società, ma i costi gravano esclusivamente sui Comuni che hanno la sola "colpa" di avere la presenza di comunità alloggio nel proprio territorio, come Campobello, Joppolo Giancaxio e altri Comuni, a prescindere dalla presenza di convenzioni tra il Comune e le comunità. E nel caso di Campobello di Licata e Joppolo non sono state mai sottoscritte, senza quindi alcuna valutazione delle risorse finanziare degli enti locali che vengono rigidamente obbligati a pagare somme che non sono in grado di predeterminare né di controllare.

Dal 2015, va sottolineato, la Regione Siciliana non ha trasferito più alcuna somma ai Comuni, e anche negli anni precedenti, i trasferimenti erano inferiori a quelli previsti dalla norma. Si tratta di somme consistenti che vengono sottratte ai bilanci comunali dei Comuni interessati e che potrebbero determinare gravi squilibri e che pertanto sarebbe più corretto prevedere una diversa ripartizione che non gravi in modo esclusivo su alcuni comuni escludendo tutti gli altri.

L'assessore Zambuto ha organizzato, per mercoledì prossimo, una conferenza di servizio all'assessorato alle Autonomie locali, alla presenza dei rappresentanti dell'assessorato alla Famiglia, dell'assessorato all'Economia e dell'Anci.