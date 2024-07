Rete idrica, Menfi fuori dai progetti ammessi: “Un buco nell’acqua che preoccupa la città”

“Apprendiamo con amarezza e forte preoccupazione l’assenza del Comune di Menfi dall’elenco dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito del piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico”: sono le parole dei consiglieri comunali del gruppo “Verso Menfi”.

“Tra le proposte progettuali presentate dall’Ati di Agrigento - continuano i consiglieri - vi sono infatti sia quelle redatte direttamente dall’Ai , sia quelle redatte da due Comuni, Santa Margherita di Belìce e Alessandria della Rocca, che, come Menfi, gestiscono direttamente il servizio idrico integrato. Tuttavia l’amministrazione Clemente non si è fatta trovare pronta a questo cruciale appuntamento per il potenziamento della gestione dell’acqua pubblica, da sempre fiore all’occhiello delle amministrazioni comunali menfitane.

Essere presenti nell’elenco nazionale del ministero delle Infrastrutture avrebbe consentito ad un Comune come il nostro, in condizioni di dissesto finanziario, di tirare un sospiro di sollievo, specie in considerazione del fatto che nelle ultime settimane i cittadini continuano ad assistere a delle rotture delle condotte idriche cittadine, come ad esempio quelle di Porto Palo e Lido Fiori, che segnalano la necessità del potenziamento della ormai datata rete idrica menfitana.

Noi riteniamo imprescindibile la gestione pubblica, autonoma e diretta del servizio idrico integrato: invitiamo, pertanto l’amministrazione a tralasciare presenzialismi e attività di giardinaggio varie, per occuparsi di attività amministrativa vera capace di non lasciarsi sfuggire, come già accaduto, fondamentali occasioni di finanziamento.