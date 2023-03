Fiancheggiatori di Messina Denaro, La Vardera: “Bene sospensione della maestra, ma anche la preside dovrà chiarire”

“Le fitte relazioni di cui ha goduto con la cosiddetta borghesia mafiosa è una rete che, in questi giorni, comincia ad essere scardinata”. Così dai microfoni di AgrigentoNotizie parla il vice presidente della commissione Antimafia all'Ars, Ismaele La Vardera, in merito alla “protezione territoriale” che l'ex super latitante Matteo Messina Denaro ha trovato a Campobello di Mazara. Il parlamentare regionale presente ad Agrigento per un incontro elettorale del suo partito, ha parlato anche dei recenti sviluppi giudiziari che ruotano attorno ai presunti fiancheggiatori del boss di Castelvetrano, ed in modo particolare si è soffermato sul caso della maestra sospesa, Laura Bonafede e sul comportamento della dirigente scolastica dell'Istituto “Capuana – Pardo” di Castelvetrano. “Questa storia non è finita – dice La Vardera -, la preside è stata poco chiara su questa vicenda e non possiamo permetterci ambiguità.

Sulla stessa corrente di pensiero si è detto anche il leader di “Sud chiama Nord” Cateno De Luca, che dalla città dei Templi, oltre che a chiedere chiarezza sull'invisibilità di Messina Denaro in Sicilia ha lanciato anche un attacco politico al ministro Matteo Salvini sulla realizzazione del ponte sullo Stretto. “Manderò al ministro Salvini una scatola di costruzioni per bambini perché per come è stato annunciato e per la tempistica prevista, soltanto giocando con le costruzioni si potrà realizzare. Invito il ministro – aggiunge De Luca – a fare un giro in treno da Trapani a Ragusa così si renderebbe conto, dopo tredici ore di viaggio, di quanto, senza una rete adeguata di infrastrutture, quella del ponte sullo Stretto diventi solo un annuncio di cui siamo stanchi”.