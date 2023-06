Restauro chiesa madre di Licata, Giusi Savarino: "In arrivo finanziamenti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ringrazio il nostro assessore dei beni culturali e dell’identità siciliana, Francesco Scarpinato, per il proficuo lavoro che in sinergia con la Soprintenza di Agrigento porterà presto al restauro di importanti opere artistiche e architettoniche nel nostro territorio.

A Racalmuto finanziati i lavori di restauro della Cerchia di Pietro D'Asaro, Retablo di Maria SS del Santo Rosario e del drappo ornamentale ricamato in

fili d'argento e seta policroma, nella Chiesa di SS. del Monte.

A Licata la Chiesa Madre di Santa Maria la Nova, ritroverà splendore con il restauro dell'altare ligneo e la cappella del Cristo nero. Restituiamo così alla comunità licatese un luogo di bellezza e sacralità che è nei loro cuori.