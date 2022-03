Viabilità nella zona dei monti Sicani, Perconti incontra Falcone: "In arrivo nuovi fondi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Come ho sostenuto in occasione del tavolo tecnico pubblico tenutosi a Bivona con la presenza degli amministratori locali e del vice Ministro Cancelleri, il tema delle infrastrutture del nostro territorio, l’entroterra agrigentino, è uno snodo cruciale per avviare il processo di valorizzazione e rinascita delle nostre comunità e sviluppare le potenzialità dei Monti Sicani". Così interviene Filippo Perconti, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati.

"Nelle settimane appena trascorse ho avuto varie interlocuzioni con amministratori locali, e, prima di ripartire per Roma ho incontrato anche l’assessore regionale alle infrastrutture Falcone, che dimostra sempre grande sensibilità verso il tema delle infrastrutture precarie che collegano le nostre comunità - evidenzia il deputato - mi ha assicurato il suo impegno rispetto al finanziamento della progettazione per i 7 km (nello specifico il tratto dal km 12 al km 19 della SP32), richiesti con forza dalla Sindaca Bubello, perché necessari a collegare Alessandria della Rocca e Cianciana alla variante della SS118, la cosiddetta MareMonti, della quale nel frattempo è stata affidata e avviata la progettazione esecutiva".

"Saranno stanziate anche ulteriori somme per la manutenzione, per il tratto che va dal km 0 al km 12 della SP32; i prossimi mesi saranno fondamentali per il potenziamento della rete infrastrutturale del nostro territorio e conto di darvi ulteriori aggiornamenti importanti quanto prima - conclude Perconti -".