Realmonte, Piero Puccio nominato commissario coordinatore della Dc

Piero Puccio, ex sindaco di Realmonte, è stato nominato commissario coordinatore della Democrazia Cristiana.

"La nomina, da parte del presidente Totò Cuffaro, mi onora e nel contempo mi da la carica e la voglia per ritornare a fare politica attiva - ha detto Puccio - . Da sempre sono stato vicino alle posizioni del presidente Cuffaro, fin dai tempi del Movimento giovanile DC. Farò di tutto per riportare quell'entusiasmo che si è perso e di trasmetterlo ai più giovani, coinvolgendoli ed avvicinandoli ad una politica sana e piena di valori. La Democrazia Cristiana ormai in Sicilia è una bella realtà, sicuramente crescerà sempre più e darà un apporto importante al nuovo Governo della Regione. Le ultime consultazioni regionali hanno visto l'elezione di ben 5 nostri deputati all'Ars. La provincia di Agrigento sarà ben rappresentata dall'amico fraterno Carmelo Pace, del quale ne conosco benissimo le capacità politiche ed umane, oltre alla sua caparbietà nel raggiungere gli obiettivi, il suo impegno e la sua generosità. Con lui ho avuto il piacere di condividere per 5 anni tante battaglie come sindaci delle nostre rispettive città, lui Ribera e io Realmonte - ha concluso Piero Puccio - . Confermo la mia appartenenza alla Dc, chi mi conosce sa che darò il massimo, in continuità al lavoro svolto per la comunità che ho avuto l'onore di rappresentare in tanti anni di attività amministrativa".