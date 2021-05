Forza Italia, summit a Realmonte per programmare le prossime sfide

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A Realmonte, in occasione di un’apposita riunione, è stato tracciato e costituito il quadro politico locale di Forza Italia. L’incontro si è svolto nella villa comunale del paese, in presenza dell’assessore regionale agli Enti Locali, dottor Marco Zambuto, della commissaria provinciale di Forza Italia di Agrigento e presidente della Commissione Salute all’Assemblea Regionale, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, e del vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo. All’iniziativa hanno partecipato anche diversi amministratori locali, tra cui il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro. La manifestazione è stata introdotta dalla coordinatrice locale di Forza Italia, Nicoletta Coco, che ha illustrato il programma politico cittadino rivolgendo, inoltre, un ringraziamento alla coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Maria Antonietta Testone, presente a Realmonte. Nel corso dell’iniziativa è stata ufficializzata l’adesione a Forza Italia di quindici cittadini di Realmonte, tra giovani e meno giovani. Ufficializzata inoltre l’adesione a Forza Italia del noto imprenditore agrigentino, Tonino Rizzico, originario di Cammarata. Zambuto, Gallo, La Rocca Ruvolo e Testone commentano: “E’ motivo di orgoglio vedere che in ambiti locali, come a Realmonte, ferve la volontà di impegnarsi in politica nell’interesse del proprio territorio, scegliendo Forza Italia come partito di appoggio e di riferimento per i valori e gli ideali che da sempre ne caratterizzano l’azione politica. Le adesioni ufficializzate a Realmonte testimoniano entusiasmo e condivisione verso Forza Italia nel territorio, evidenziando un partito che intende sempre più coinvolgere la base, la società civile, a stretto contatto con i rappresentanti locali, le loro istanze, e i programmi politici e amministrativi che intendono realizzare”