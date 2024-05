Sud chiama Nord, nuovi ingressi: aderisce anche Katia Zaccaria

Il partito "Sud chiama Nord" di Cateno De Luca vede l'ingresso a Realmonte di Katia Zaccaria, già nota per il suo impegno sociale ed educativo nella comunità della Scala dei Turchi.

"Il suo contributo sarà prezioso nel portare avanti l'agenda di cambiamento e sviluppo promossa da Cateno De Luca, a beneficio non solo dell'Agrigentino ma di tutta la Sicilia - dice il coordinatore provinciale del movimento Giuseppe Di Rosa -. Accogliamo con gratitudine Katia e guardiamo con fiducia al futuro, certi che insieme si possano realizzare importanti traguardi per il bene comune e che la stessa possa da coordinatore del Comune di Realmonte e componente della segreteria provinciale, far crescere il nostro partito specie nel movimento Donne della quale è già parte integrante".