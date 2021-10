Finanziamento da 1 milione per la Scala dei Turchi, il sindaco: "Importante segnale dalla Regione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Ringrazio il presidente Nello Musumeci, l’ass. Cordaro ed il Dr. Croce e, tutti coloro che hanno operato per il bene della Città della Scala dei Turchi. A distanza di meno di un anno, è stato raggiunto un grandissimo risultato. Lavorare in squadra fa sempre la differenza. Andiamo avanti cosi!” E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Realmonte, avv. Sabrina Lattuca a margine della notizia dello stanziamento, deliberato dalla Giunta di Palazzo Orleans, di un milione di euro per uno studio sui fenomeni erosivi che rischiano di deturpare le pareti rocciose della Scala dei Turchi e progettare, subito dopo, gli interventi necessari a contrastarli. Un nuovo importante segnale che arriverà attraverso l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al governatore Musumeci sull’area della Scala dei Turchi di Realmonte.