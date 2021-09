Ecco il finanziamento per la tangenziale di Ravanusa, Pullara: "Merito della pressione al governo"

La tangenziale est in territorio di Ravanusa sarà messa in sicurezza. La Regione ha stanziato 2,6 milioni di euro per questi interventi che metteranno fine ad una questione annosa.

"Questo, come tante altre opere previste sul territorio agrigentino - commenta Carmelo Pullara, presidente della commissione speciale dell'Ars -, sono il risultato delle pressioni che in questi quattro anni di mandato ho fatto al governo regionale. Considerato che la nostra provincia purtroppo è stata tagliata fuori dal Recovery Fund, questi investimenti consentiranno una boccata di ossigeno in vista di una ripartenza che tutti noi ci aspettiamo e per la quale continueremo ad impegnarci".

Pullara aggiunge: "Nelle prossime settimane ho intenzione di programmare una roadmap nel territorio agrigentino per controllare quali cantieri saranno realmente partiti e cosa dovrà essere fatto in futuro per migliorare la vita dei cittadini e completare le opere già iniziate".