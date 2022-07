Randagismo, il PD organizza una doppia conferenza per presentare la legge sulla tutela e il benessere degli animali

Due incontri, venerdì 22 luglio a Sciacca e a Naro, per presentare la legge contro il randagismo e a tutela degli animali varata di recente dall'Assemblea regionale siciliana. Due iniziative volute dal parlamentare regionale del Partito Democratico Michele Catanzaro che è stato tra i componenti della commissione d'indagine sul randagismo in seno all'Ars, istituita a suo tempo dopo alcuni gravi episodi per affrontare il complesso problema a tutela dei diritti degli animali e della pubblica incolumità, e con il compito di proporre disegni di legge su tale materia da sottoporre all'Aula.

L'iniziativa ha carattere provinciale e si terrà in due distinti momenti: alle ore 12 nella sala Blasco del Comune di Sciacca e alle ore 17 a Naro presso l'agriturismo Coscio di Biada. Insieme all'onorevole Catanzaro ci sarà Giovanni Giacobbe, che nella stesura della legge ha collaborato con la commissione nella veste di consulente della Presidenza dell'Assemblea Regionale in materia di prevenzione del randagismo, tutela dei diritti degli animali e della incolumità pubblica.

Il programma del primo incontro di Sciacca prevede l'introduzione del sindaco Fabio Termine, mentre a Naro introdurrà Calogero Licata, consigliere comunale Pd.