Raffadali, i socialisti criticano il sindaco Cuffaro per il continuo valzer di assessori della sua giunta

I Socialisti di Raffadali criticano il continuo valzer degli assessori della giunta municipale. Il sindaco Silvio Cuffaro ha effettuato in questi giorni l’ennesimo rimpasto di collaboratori che non risponde certamente a criteri di efficienza e di funzionalità. Dall’inizio della legislatura ha effettuato decine di nomine che non fanno riferimento a logiche politiche ma personali, tanto, alla fine, chi amministra in concreto e in modo solitario è sempre Cuffaro. Questo modo di procedere è stato uno dei tratti distintivi dell’azione del sindaco di tutte le sue amministrazioni e quindi anche di questa che sta volgendo, per nostra fortuna, al termine. L’invito pressante dei Socialisti è rivolto al gruppo di opposizione consiliare che deve continuare ad incalzare il sindaco sugli atti amministrativi che produce. E’ necessario per i Socialisti lavorare per l’alternativa e non prestare mai il fianco anche nel prossimo futuro alle iniziative di Cuffaro e della sua maggioranza non fornendo pertanto alibi e stampelle di alcun genere. Bisogna sempre di più svolgere un ruolo di forte opposizione sino alla scadenza della legislatura, ormai prossima. Alle forze di centro e di sinistra presenti in città a partire dal Partito Democratico chiediamo di lavorare tutti insieme per costruire sin da oggi un vero campo largo e una concreta alternativa politica al sistema Cuffaro, sindaco uscente e non più candidabile.