Natale e solidarietà, Fratelli d’Italia promuove una raccolta di alimenti per le famiglie più povere

La coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia, Daniela Catalano, promuove anche quest’anno, per la seconda volta, l’iniziativa denominata “Il Natale è per tutti” che vede la partecipazione della classe dirigente cittadina in un condiviso momento di solidarietà.

"Si tratta - dice Daniela Catalano - di un invito a tutti gli agrigentini, da sempre solidali nei momenti importanti, a donare una busta di alimenti, possibilmente pensando anche ai componenti più piccini delle famiglie disagiate, per condividere, a distanza, il momento conviviale di questo Natale con chi sta attraversando un periodo non facile. Per il punto di raccolta, il coordinamento di Fratelli d'Italia cittadino ringrazia la famiglia La Gaipa per la disponibilità della sala Ercole dell'Hotel Costazzurra”.

Sarà proprio lì, infatti, in viale dei Giardini a San Leone, che gli agrigentini dovranno andare, nella giornata di giovedì 22 dicembre dalle 10 alle 20, per lasciare il proprio sacchetto di beni di prima necessità.