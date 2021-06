Chiude il supermercato del centro Le Vigne, Pagliaro: "Preoccupati per i lavoratori"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il supermercato all'interno del centro commerciale le vigne di Castrofilippo chiude al pubblico, duro colpo per i lavoratori di Racalmuto, Castrofilippo, Grotte e Canicattì. L'appello arriva dal presidente del consiglio di Racalmuto Sergio Pagliaro.

La situazione viene definita drammatica dopo la chiusura della distribuzione alimentare all'interno delle "Vigne", un quadro molto preoccupante che mette fuori dal centro commerciale con possibili rischi per i livelli occupazionali i 21 lavoratori di vari paesi come Racalmuto,Grotte, Castrofilippo, Canicattì, questo è il frutto della conseguenza della pandemia covid 19 .

Sono già in atto le manovre di spostamento dei materiali e delle attrezzature per liberare lo spazio.

A preoccupare ancora di più il presidente del Consiglio comunale Sergio Pagliaro potrebbe essere l'effetto trascinamento per le altre attività che insistono all'interno del Centro con importanti ricadute negative sul tessuto economico occupazionale e sociale nel nostro territorio.

Su tutto questo dobbiamo interrogarci, sarebbe opportuno un intervento istituzionale con i vari rappresentanti politici delle comunità limitrofe , chiedendo un incontro con i gestori del centro,anche di utilizzazioni dello stesso in caso deprecabile di eventuale chiusura, con le associazioni di categoria e se opportuno incontrare il governatore Musumeci per un intervento incisivo ormai atteso da tempo in favore di aiuti economici alle imprese e attività commerciali che ne stanno facendo maggiormente le spese causate dalla pandamia covid 19.



Il presidente Pagliaro prende atto positivamente delle rassicurazioni del Gruppo Arena circa il reintegro dei lavoratori, tuttavia rimane immutata la preoccupazione di una reazione a catena degli altri negozi del Centro Commerciale, che potrebbero a loro volta decidere di chiudere i loro punti vendita.