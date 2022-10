“Quota rosa” per la Democrazia cristiana, Katia Gallo nominata coordinatrice del partito ad Aragona

E’ Katia Gallo la nuova coordinatrice della Democrazia cristiana ad Aragona. L’incarico le è stato conferito dal commissario regionale Toto Cuffaro.

“È un grande piacere ed un onore - dice Katia Gallo - avere ricevuto la nomina di commissario coordinatore della Dc per la città di Aragona. Per la mia persona é gratificante aderire ad un partito ancorato ai valori cristiani poiché cardine della mia vita. Sono pronta con le mie idee e con il mio totale impegno ad essere a servizio della collettività, ad ascoltare e cercare di portare una nuova identità politica ad Aragona, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni ed avere come obiettivo principale il bene del comune per la crescita sociale, solidale con una massima espressione di libertà, per la costruzione di un futuro.

Un ringraziamento particolare va all’onorevole Carmelo Pace per la fiducia e la stima che ha avuto nei miei riguardi dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Le mie sincere congratulazioni per il risultato ottenuto per la grande determinazione con la quale sta lavorando al radicamento del partito in tutto il territorio della provincia di Agrigento fin dal giorno immediatamente successivo alle elezioni.

Infine vorrei ringraziare con affetto Totò Cuffaro, grande amico di famiglia, per la possibilità che mi sta offrendo di essere sostenitrice e parte integrante della rinascita della Democrazia cristiana. I miei complimenti vanno alla tua caparbietà e fermezza per avere realizzato tutto ciò in brevissimo tempo, ripartendo dalla Sicilia, da noi: una nuova, avvincente e affascinante avventura dei cristiani democratici”.