Punta Bianca è stata ripulita, Pullara: "Plauso a MareAmico"

"Punta Bianca torna al suo splendore grazie all'opera meritoria effettuata dai volontari dell'associazione Mareamico di Agrigento che hanno ripulito la Marna ultimamente deturpata da vergognosi atti vandalici." A sostenerlo è il deputato regionale l' On. Carmelo Pullara.

"Rivolgo il mio plauso personale -sostiene Pullara-a tutti i volontari che con olio di gomito, con sudore e tanta buona volontà si sono adoperati in questi giorni per riportare alla sua originaria bellezza la marna di Punta Bianca imbrattata qualche giorno fa con vernice di diversi colori. Questa è la risposta che proviene dai cittadini che intendono tutelare e salvaguardare il valore dei beni comuni.

Un sito naturalistico e di interesse turistico importante come Punta Bianca va salvaguardato e controllato, non può essere abbandonato a sé stesso senza controlli, in balia del folle di turno che la vandalizza.

Mi auguro -conclude Pullara- che il nobile gesto ad opera dei volontari dell'associazione Mareamico possa essere da esempio per tutti. Questa è la risposta che Agrigento continuerà a dare a tutti coloro che imbrattato, sporcano e vandalizzano."