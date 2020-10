Pullara: "Audizione comitato tecnico Scientifico sia in diretta streaming"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La prossima seduta della Commissione alla Salute all'Ars venga divulgata in streaming. Oggi è più che mai diritto del cittadino e dovere della politica rendere partecipe la cittadinanza rispetto ai temi che condizionano il loro quotidiano". Lo sottolineano i deputati regionali Carmelo Pullara e Marianna Caronia che hanno chiesto la trasmissione in diretta streaming della seduta della VI Commissione che audirà i componenti del Comitato tecnico scientifico regionale che fornisce indicazioni al Governo regionale per le scelte legate al contrasto del Covid-19.

"Il ruolo della Commissione Parlamentare - dichiarano i due deputati - è fondamentale perché i cittadini abbiano risposte ai tanti dubbi sulle scelte adottare a più livelli in materia di gestione della crisi sanitaria, in particolare su questa drammatica seconda fase. Oggi più che mai è dovere della politica rendere partecipe il cittadino rispetto ai temi che condizionano anche in modo pesante la vita quotidiana.

Siamo certi che non vi siano difficoltà tecniche, né altri motivi di impedimento, anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate dall'assessore alla stampa."