Appello ai consiglieri comunali, Puccio: "Chiedo a tutti un colpo di reni per consentire la discussione di diversi importanti punti"

Il consigliere comunale di Porto Empedocle, Dario Puccio lancia un appello ai componenti di aula “Amormino” . “Accogliendo l’invito della presidenza del consiglio comunale dei giorni scorsi - dice - voglio lanciare un appello ai miei colleghi consiglieri: prima della fine di questa esperienza amministrativa diamo il via ad un vero e proprio consuntivo dei cinque anni di amministrazione Carmina”.

Puccio, parla chiaro e dice che: "Da alcune settimane, ormai, il consiglio ha serie difficoltà a mantenere il numero legale o a svolgere le proprie attività - spiega -. Chiedo a tutti un colpo di reni per consentire la discussione di diversi importanti punti che consentirebbero alla città di avere un quadro chiaro di quanto è stato fatto, o non fatto, in questi anni e comprendere quale è lo stato del nostro Comune. Tra questi è il caso di elencare: il parere pro veritate richiesto dal Comune sul servizio di igiene ambientale mirato a comprendere se lo stesso è o meno economicamente sostenibile e se svolto ai sensi del contratto; lo stato di attuazione del Piano regolatore Generale; lo stato degli interventi di completamento del Cine Teatro Empedocle e del Porticciolo Turistico; l'erogazione dei tanto attesi buoni spesa ai cittadini in condizioni economiche di difficoltà; gli interventi di messa in sicurezza nel quartiere Santa Croce e la situazione delle opere di urbanizzazione del quartiere Ciuccafa. Si tratta di una vera e propria ‘operazione verità’ che non è più rinviabile e che negli anni abbiamo sempre cercato di condurre, trovando spesso un vero e proprio ostruzionismo da parte di chi è al governo della città e che, in questi anni, non ha mai ritenuto necessario rendere conto agli empedoclini di quanto realizzato”.