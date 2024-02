Province, la Dc di Agrigento: "I cittadini vogliono l'elezione diretta"

“La Democrazia Cristiana dice fermamente no alle elezioni di secondo livello per le Province, quelle per le quali voterebbero solo i sindaci ed i consiglieri comunali. I protagonisti del voto devono essere i cittadini, così come era scritto nel programma del presidente Schifani pienamente sostenuto dalla Dc". Lo dichiarano Antonietta Vita, segretario provinciale della Dc ad Agrigento, e tutto il direttivo provinciale del partito.



"A volere l'elezione di primo grado sono i cittadini e occorre che la legge venga approvata quanto prima per salvaguardare i territori abbandonati. Non possiamo chiudere gli occhi davanti alle condizioni delle scuole nella provincia, alle strade dissestate e all'emergenza rifiuti con assi viari divenuti discariche. La richiesta di intervento da parte dei cittadini è costante - dichiara la segreteria provinciale - ed è per la comunità che dobbiamo continuare a lavorare affinchè si giunga ad una vera riforma delle Province".