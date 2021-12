Volontariato e ambiente, siglato un protocollo d’intesa tra Comune e “Plastic free Onlus”

Un protocollo d'intesa per tutelare l’ambiente e garantire maggiore attenzione nella raccolta dei rifiuti - soprattutto la plastica - in città.

È stato ufficialmente siglato tra il Comune di Agrigento e la “Plastic free Onlus”: un’operazione che il coordinamento locale di Fratelli D’Italia definisce “L’inizio di un cambio culturale grazie al vice sindaco e assessore all’ambiente Aurelio Trupia”.

A firmarlo, oltre a Trupia, anche il referente “Plastic free Onlus” per le città di Agrigento e Favara Alessandro Arcuri. “Ringrazio il presidente della seconda Commissione Fabio La Felice e tutti i componenti, Valentina Cirino, Flavia Contino e Nello Hamel - ha detto Arcuri - che mi hanno accolto con calore e e hanno mostrato interesse per le nostre numerose iniziative. Grazie al mio gruppo operativo di Agrigento, in cui figurano tra gli altri Giuseppe Alfano e Riccardo Brucceri, alla nostra referente provinciale Maria Giovanna Piro, al direttivo regionale e nazionale e soprattutto a tutti i volontari della città e della provincia, siamo stati in grado di raccogliere, in 9 mesi e 9 eventi, circa 2,5 tonnellate di plastica e rifiuti. Va ricordato inoltre che la Seap ci fornisce sempre i sacchi per le raccolte".

"Siamo entusiasti per la stipula della convezione - ha detto Fabio La Felice - voluta fortemente da tutti i componenti. Oltre agli eventi di raccolta e bonifica di molti siti agrigentini, saranno intraprese iniziative di sensibilizzazione sia nelle piazze che nelle scuole.

Siamo convinti che questo percorso sia propedeutico ad un cambio culturale radicale”.