"Troppe criticità al pronto soccorso del San Giovanni di Dio", appello di Di Caro al governo regionale

“Il Pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio è al collasso, a rischio ci sono la salute dei cittadini e degli unici due medici costretti ad operare in condizioni proibitive ed estenuanti, l'assessore alla Salute Razza e il governatore Musumeci devono urgentemente trovare delle soluzioni per le criticità che ormai sono insostenibili”. Così il parlamentare all'Assemblea regionale siciliana del Movimento Cinque Stelle Giovanni Di Caro sulle note criticità del nosocomio di Agrigento che si sono ulteriormente aggravate con la forte risalita dei contagi da Covid.

“Molteplici sono le criticità che attanagliano l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, in particolare – si legge in una interrogazione parlamentare dell'8 aprile 2019 della quale sonno stato primo firmatario - la carenza di risorse umane e tecnologiche, che ostacolano la tutela della salute, l'equità dell'accesso ai servizi sanitari, la copertura e l'uniformità assistenziale agli utenti; il Pronto soccorso – allora come ora - risulta spesso essere affollato e lunghe sono le ore d'attesa che devono con pazienza sopportare i cittadini per le loro esigenze di salute; alcuni utenti, costretti in barella, sono stati messi in attesa nel corridoio, dovendo perciò subire gli ulteriori prevedibili disagi, legati al fatto che un'area destinata al transito delle persone non è certamente organizzata ed idonea, anche dal punto di vista igienicosanitario, per l'accoglienza”.

“Il quadro emergenziale delle criticità – dichiara il deputato Giovanni Di Caro - da come si evince dall'interrogazione che non ha mai avuto risposte dal governo regionale, a distanza di quasi tre anni non solo non è mai mutato ma con l'insorgere della pandemia si è ulteriormente intensificato. Serve incrementare il personale sanitario in organico con l'assunzione di nuovi medici e infermieri, il governo – conclude Di Caro - si impegni seriamente a risolvere i problemi del Pronto soccorso di Agrigento”.