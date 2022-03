Reddito di cittadinanza e progetti Puc, Codacons: "Solo 11 Comuni impiegano i percettori di Rdc"

"Dei 43 Comuni della provincia di Agrigento, solo 11 stanno impiegando i percettori del reddito di cittadinanza in progetti utili alla comunità. Il Municipio di Agrigento che doveva cambiare rotta, con una amministrazione virtuosa, perché non ha attivato i Puc deliberati dalla Giunta il 14.01.2021??. Lo scrive Giuseppe Di Rosa: vice presidente provinciale di Codacons.

"Guardando sul sito: https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/PucCPI - scrive Di Rosa - abbiamo scoperto che in tutta la Sicilia solo il 38% dei Comuni ha attivato i Puc. Questo vuol dire che ci sono tantissimi Comuni che non stanno sfruttando questa occasione. Cioè la possibilità di avere 40/50/60 persone a disposizione (dipende dal Comune) per la cura del verde pubblico, pulizia strade, vigilanza, attività di portineria, di segretaria e ogni tipo di attività socialmente utile. Questa cosa è semplicemente scandalosa. Eppure al Comune di Agrigento, si parla di carenza di personale e si danno notizie positive, come se i progetti fossero già partiti e da tempo".