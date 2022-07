“Esempio di celerità nel redigere i progetti del Pnrr”, a Palma di Montechiaro le telecamere Rai di “Presa diretta”

Il programma di approfondimento della Rai “Presa diretta” è approdato a Palma di Montechiaro per un servizio sul Pnrr. La giornalista Sabrina Carreras è arrivata nella città del Gattopardo per condurre un’inchiesta sul fatto che il Pnrr nel sud della penisola non sta decollando rispetto alle realtà del nord che sono più strutturate. L’Anci ha segnalato alla giornalista che corrisponde al vero il fatto che nel meridione i comuni fanno fatica a redigere i progetti del Pnrr. Ma ci sono poche realtà, tra cui appunto Palma di Montechiaro, che fanno eccezione. Infatti Palma è uno dei pochi comuni che riescono a farsi finanziare molti progetti con diverse misure e, al contempo, continuano a partecipare e a vincere altri importanti bandi Pnrr. Proprio per questo motivo “Presa diretta” è arrivata a Palma di Montechiaro per comprendere questa voce fuori dal coro, stavolta in positivo, realizzando diverse immagini dei progetti portati a termine e quelli in itinere che l’amministrazione Castellino ha deciso di puntare. La giornalista, nell’intervista al primo cittadino palmese, ha fatto presente che il Pnrr presenta alcune criticità che sono state approfondite dal sindaco Castellino

Quest’ultimo ha fatto presente che, grazie ai suoi collaboratori, è riuscito a raggiungere grandi risultati anche sul Pnrr. Insomma un ente virtuoso, uno dei pochi comuni, ad esempio, ad avere approvato gli ultimi tre bilanci prima dei termini previsti dalla legge.