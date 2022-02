Progettazione territoriale: 1.5 milioni per i piccoli e medi Comuni dell'Agrigentino

Buone notizie per i Comuni agrigentini con un numero di abitanti non superiore a 30 mila: è stato approvato il DPCM per la presentazione della richiesta per l’attribuzione di un contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. A darne notizia è il parlamentare agrigentino del PD Michele Catanzaro, che ne ha seguito l'iter e lo ha sostenuto con l'obiettivo di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni della Sicilia.



“Si tratta di risorse importanti per gli enti locali siciliani che stanno vivendo momenti di difficoltà nell'ambito delle attività di progettazione – dice Catanzaro -, ora gli enti beneficiari potranno utilizzare le somme loro assegnate entro sei mesi dalla pubblicazione del DPCM, per indire concorsi ai quali invitare ingegneri, architetti o progettisti al fine di acquisire progetti in ambito urbanistico e di innovazione sociale”.



In allegato l’elenco degli enti beneficiari della provincia di Agrigento.