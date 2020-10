Miccichè si insedia in municipio: "Sarò sindaco a tempo pieno di questa città"

“Fisicamente è leggera ma pesantissima per l’impegno, questo deve essere per me, un monito per iniziare e continuare a lavorare con serietà, con onestà e con il massimo impegno per non deludere assolutamente la mia città”. Così il neo sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, pochi secondi dopo la proclamazione ufficiale, ha risposto alla domanda di AgrigentoNotizie sul “peso” della responsabilità della fascia tricolore.

Il primo cittadino ha anche parlato del primo atto che dovrà disporre. “Riguarderà l’emergenza Covid - ha detto il neo sindaco – abbiamo dei casi positivi di ragazzi in una scuola e quindi devo immediatamente prendere accordi con i vertici dell’Asp per la dovuta ordinanza”.

Miccichè, dai microfoni di AgrigentoNotizie, ha anche annunciato che sarà sindaco a tempo pieno, il neo sindaco dunque, chiederà un’aspettativa all’Asp di cui è dirigente medico. “Sarà sindaco a tempo pienissimo, dentro e fuori dal palazzo di città” – ha detto Miccichè.

Alla cerimonia di proclamazione, erano presenti fra gli altri anche anche i familiari del neo sindaco e la sua giunta, subito dopo, i neo amministratori si sono spostati a “Palazzo dei Giganti” per l’insediamento ufficiale.

"Certo, non si può stare completamente tranquilli - ha detto la mamma del neo sindaco a chi le chiedeva se fosse preoccupata per il gravoso compito che riguarderà il figlio - ma sono contenta perchè ha ricevuto attestati di affetto da tutta Agrigento e so quanto questa città sia nel suo cuore"