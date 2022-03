Primo rimpasto nella Giunta Martello: ecco i due nuovi assessori comunali

Sono Giuseppe Iacono di Forza Italia e Giuseppe Picone i due nuovi assessori comunali di Porto Empedocle. A nominarli è stato il sindaco Calogero Martello. Esce dall'Esecutivo l'assessore ai lavori pubblici Salvatore Bartolotta (pare oberato da impegni lavorativi) ed entra in Giunta l'ex consigliere comunale Giuseppe Iacono e primo dei non eletti alle ultime elezioni amministrative. Ma non soltanto perché, appunto, è entrato in Giunta anche Giuseppe Picone.

"Sono onorato di aver ricevuto questa nomina, ringrazio il sindaco Calogero Martello per la fiducia riposta in me e nel partito di Forza Italia di cui, con orgoglio, faccio parte - ha dichiarato il neo assessore Giuseppe Iacono - . Lascio un ruolo, quello di consigliere comunale, che è stato appassionante e motivante ed intraprendo questo nuovo incarico con lo stesso spirito. Un ruolo di responsabilità importante e impegnativo che risente, in modo particolare, dell'attuale situazione di disagio economico del nostro Paese. Ed è proprio questo - ha aggiunto Iacono - che mi spinge a fare il meglio per operare a favore delle persone più fragili e bisognose. E' doveroso ringraziare tutti quegli elettori che, nelle ultime tornate amministrative, hanno creduto, ancora una volta, in me, accordandomi 302 preferenze, tutte persone che mi sono state vicine. Da domani - ha concluso il neo assessore Iacono - mi impegnerò il più possibile per migliorare il mio amato paese".

Per il capo dell'amministrazione di Porto Empedocle, Calogero Martello, è stato, pochi mesi dopo l'insediamento, il primo cambio in corsa.