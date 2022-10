Primo giorno di "scuola" per i parlamentari agrigentini

E' iniziata oggi la XIX legislatura ed è, per così dire, il "primo giorno di scuola" per la delegazione parlamentare agrigentina. Tre, come noto, gli eletti nel vasto collegio di Agrigento, Trapani e Caltanissetta che sono originari della nostra provincia: Ida Carmina (Movimento 5 Stelle), Giovanna Iacono (Partito Democratico) e Calogero Pisano (Fratelli d'Italia).

Tanta emozione ma relativamente pochi post pubblici: il più "taciturno" in tal senso è senza dubbio l'ultimo in elenco, Calogero - detto Lillo - Pisano, che praticamente schiva ogni uscita pubblica dal polverone che lo ha investito dopo la diffusione delle frasi inneggianti al "Ventennio" e la successiva sospensione da Fratelli d'Italia. Le uniche frasi diffuse sono quelle "suo malgrado": prima l'audio vocale nel quale derubricava ad una questione di forma appunto la sua sospensione da parte del partito di Giorgia Meloni, poi le poche parole pronunciate, con il volto coperto dalla schiuma da barba (trovandosi, appunto, dal barbiere) alle Iene nel servizio "Fascisti in retromarcia" andato in onda su Italia Uno.

Più prodiga Ida Carmina, che sulla sua pagina ha pubblicato un lungo post nel quale ha raccontato come "con grande emozione, onore e senso di responsabilità" ha fatto ingresso alla Camera, "tempio del potere legislativo, nel cuore dello Stato Italiano. Sono consapevole di quanto grandi siano le attese e mi impegnerò con dedizione e determinazione, 'con onore e diligenza' nel rispetto della fiducia accordatami, perchè siano date risposte in termini di giustizia e solidarietà ai bisogni delle persone , a partite da quelle in maggiori difficoltà. Difenderemo la democrazia, i principi costituzionali e le misure a tutela delle fasce più deboli a cui oggi si aggiungono i lavoratori impoveriti da stipendi inadeguati e dalla crisi energetica, e le imprese il cui giusto profitto viene divorato dal caro bollette".

Di ieri sera l'ultimo post pubblico di Giovanna Iacono: "Qualche ora fa sono entrata a Montecitorio, e non posso che pensare al cammino fatto fino a qui - scrive -. Ai tanti compagni di Partito che ho incontrato in questi anni, ai miei amici che mi hanno sempre accompagnata, ai miei familiari primi e amorevoli sostenitori, alla mia Santa Elisabetta, va di nuovo il mio grazie. Oggi inizia un altro pezzo importante di quel cammino intrapreso tanti anni fa, da giovane militante del mio Partito. Rappresenterò le istanze del collegio che mi ha eletta, un vasto territorio costituito dalle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, e delle migliaia di persone che hanno dato la loro fiducia al Pd".