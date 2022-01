Primo congresso di “Azione su Agrigento”: Antonino Ferraro è il nuovo segretario provinciale

Al primo congresso provinciale di "Azione su Agrigento", Antonino Ferraro viene eletto segretario provinciale: prende il posto dell'uescente Calogero Spallino che, insieme a Sara Palermo, andrà in assemblea nazionale.

"Il partito di Carlo Calenda - si legge in una nota - si conferma un'associazione politica con una giovane struttura su molte province siciliane". Antonino Ferraro, classe 1994 ed eletto segretario provinciale con la lista "Ricominciamo, uniTi", è uno dei fondatori del gruppo "Ribera in Azione", il primo gruppo a supporto di Carlo Calenda. Ferraro si è diplomato al liceo scientifico e dopo una prima esperienza universitaria a Messina ha iniziato a lavorare nel 2014 presso la Commissionaria Eurosansa S.r.l.

“Ho l’onore - ha detto Ferraro -di rappresentare e presentare la prima lista unitaria e ufficiale per Azione sulla Provincia di Agrigento. Non è cosa scontata la possibilità che mi è stata data e ci è stata data all’interno di un partito nazionale che oggi parte per le prossime nazionali da una base del 6,3% e sono fermamente convinto che continuerà a crescere. Ringrazio profondamente tutti i referenti Locali, a cominciare da Sofia Colletti, referente di Caltabellotta; Calogero Destro per Canicattì, Francesco Pellitteri per Cammarata e Giuseppe Fazio per Sciacca. Il loro contributo è stato fondamentale per la presentazione di questa lista e di questa realtà su Agrigento".

Oltre al nuovo segretario provinciale sono stati eletti 2 delegati in assemblea nazionale: Sara Palermo, classe 1997, diplomata al liceo scientifico di Ribera, laureata in scienze politiche presso la Luis Guido Carli, e Calogero Spallino, classe 1995, diplomato al liceo classico di Ribera, laureato in scienze internazionali, dello sviluppo e della cooperazione presso l’Università degli Studi di Torino.