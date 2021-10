Amministrative a Porto Empedocle, Grillo: "Grazie a chi ci ha sostenuto, decideremo per il ballottaggio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il coordinatore cittadino del movimento primavera empedoclina Luigi Gino Grillo, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto dalla lista e per l'elezione del consigliere comunale Totò Agrò.

Ringrazia il candidato sindaco Gianni Hamel per aver voluto, insieme ai candidati e ai sostenitori della lista primavera empedoclina, dare alla città la possibilità di scegliere un modo diverso di concepire la politica, e precisamente come servizio alla comunità.

Ringrazia il 10% della popolazione che hanno creduto, insieme a noi, che si può cambiare e creare le condizioni per costruire un futuro per Porto Empedocle. Comunica che la decisione sul ballottaggio verrà presa in giornata in una riunione dove saranno presenti candidati e simpatizzanti.