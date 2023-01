Primarie del Pd, al lavoro per la mozione Schlein: Giovanna Iacono nominata responsabile per la Sicilia

abato 21 gennaio alle 18,30, nella sede della Federazione provinciale del Pd in via Plebis Rea, è in programma la prima riunione organizzativa in vista della formazione del coordinamento provinciale a sostegno della candidatura di Elly Schlein alla segreteria nazionale del Partito Democratico.

Un incontro aperto a cui sono invitati tutti coloro che in provincia vogliano dare il proprio contributo o che semplicemente vogliano farsi un’idea compiuta in vista dell’importante appuntamento per tutti i tesserati Pd.

L'iniziativa è promossa dalla deputata nazionale Giovanna Iacono, che la stessa Schlein ha voluto nel coordinamento regionale della mozione per la Sicilia.

"La mozione - ha detto Giovanna Iacono - pone al centro i temi dell'ambiente, dell'energia, del lavoro e delle disuguaglianze, compresa quella tra Nord e Sud che il governo delle destre vuole ancor di più accentuare con la riforma dell'autonomia differenziata delle regioni. La Schlein in Sicilia, attorno alla sua candidatura, è riuscita ad aggregare il mondo dell'associazionismo e delle organizzazioni umanitarie che hanno visto con favore il suo impegno a cambiare pelle al Pd. Una sfida congressuale - aggiunge Iacono - che si concluderà con le primarie e con una grande partecipazione democratica che consegneranno al Paese un partito più forte e unito".