Il Pd si prepara per il dopo Letta: in città un coordinamento a sostegno di Cuperlo

Si è costituito ad Agrigento il coordinamento provinciale a sostegno della candidatura di Gianni Cuperlo alla segreteria nazionale del Partito Democratico.

"E' un gruppo nato dal basso, formato da singoli simpatizzanti, militanti, dirigenti del Pd, consiglieri comunali, ex amministratori e deputati - si legge in una nota -, legati dal comune riconoscersi non in un partito del leader ma in una leadership di partito qual è quella di Gianni Cuperlo".

Tra gli altri hanno già aderito: Massimo Ingiaimo, Maria Iacono, Nello Hamel, Giandomenico Vivacqua, Maurizio Masone, Carmelo Colletto, Anita Lorefice, Mariella Frumusa Francesca Di Prima, Concetta Violante, Ciccio Violante, Paolo Cilona, Laura Mossuto, Nino Cuffaro, Sara Chianetta, Maurizio Arena, Vincenzo Asaro, Anna Tascarella, Peppe Leone, Stefano Giunta, Paolo Iacopinelli,, Filippo Vitello, Fabrizio Giordano, Enzo Sica, Andrea Favatella, Alina Marzullo e Michele Di Piazza.