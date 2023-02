Assemblea nazionale del Pd, sono quattro gli agrigentini eletti

Sono tre i componenti agrigentini che siederanno nella nuova Assemblea nazionale del Partito Democratico. A proclamare gli eletti è stata la Commissione regionale per il congresso, presieduta da Giovanni Bruno, visti gli esiti delle primarie di domenicascorsa, che hanno visto Elly Schlein prevalere su Stefano Bonaccini.

Nei collegi Agrigento-Trapani, infatti, alla fine sono scattati 3 candidati per la oggi segretaria e 2 candidati per lo sfidante. Questo ha consentito l'elezione di Gianni Picone, già sindaco di Campobello di Licata e Mariolina Bono (già assessore e volto storico della sinistra saccense) per la mozione Schlein oltre alla candidata trapanese Marino e di Mario Castronovo, già componente della direzione regionale Pd e segretario del circolo cittadino di Palma di Montechiaro ed Eleonora Sciortino, già candidata alle nazionali, per Bonaccini.