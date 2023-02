Primarie del Pd, sfida fra Bonaccini e Schlein: ecco tutti i seggi nell'Agrigentino

Si vota oggi, dalle 8 alle 20, in 38 seggi per il rinnovo della segreteria nazionale del Partito Democratico. Potranno votare tutti e non solo i tesserati Pd: per farlo occorre esibire documento di identità e tessera elettorale. A contendersi il posto che è stato di Enrico Letta sono Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

Ecco i seggi in provincia: Agrigento (viale della Vittoria, 143 accanto bar Saieva); Alessandria della Rocca (via Roma 43); Aragona (atrio Municipio); Bivona (casa del popolo, piazza San Giovanni); Burgio (ex casello ferroviario); Calamonaci (casa del popolo, via Francesco Crispi 8); Caltabellotta (bar Randazzo, piazza Umberto I); Camastra (via Magrì 22); Cammarata (circolo Pd, via Padre Girolamo Caruso 1); Campobello di Licata (circolo Pd, piazza XX Settembre); Canicattì (corso Umberto I 41; Casteltermini (corso Umberto I 29); Castrofilippo (via Sabella 10 a Naro); Cattolica Eraclea (palazzo Municipale, via Rosario 83); Cianciana (centro sociale corso Cinquemani Arcuri); Comitini (viale della Vittoria Agrigento); Favara (bar Visir, piazza Cavour); Grotte (Piazza Marconi); Joppolo Giancaxio (corso Umberto I 30); Lampedusa e Linosa (Oasi Resort, via Grecale); Licata (corso Umberto 53); Lucca Sicula (via Bastione 1); Menfi (atrio palazzo municipale); Montallegro (piazza Lo Verde 10); Montevago (casa del popolo, viale XV Gennaio); Naro (via Sabella 10); Palma di Montechiaro, (via Antonelli 7); Porto Empedocle (piazza Chiesa 1); Racalmuto (via Garibaldi, casa del popolo); Raffadali (biblioteca comunale); Ravanusa (via Sant’Antonio 1), Realmonte, (piazza Umberto I); Ribera (sala convegni del municipio); Sambuca (cortile Ingoglia); San Biagio Platani (aula consiliare); San Giovanni Gemini (sede del Pd Cammarata, via Padre Girolamo Caruso); Santa Elisabetta (biblioteca comunale, via Umberto 1) ; Santa Margherita di Belice (casa del popolo, via XV gennaio, Montevago); Sant’Angelo Muxaro (biblioteca comunale, piazza Umberto I); Santo Stefano Quisquina (casa del popolo di Bivona, piazza San Giovanni); Sciacca (stazione carburanti curerà viale Sciascia); Siculiana (casa del popolo, via Berlinguer 1); Villafranca Sicula (via Bastione1, Lucca Sicula).