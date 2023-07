"Il Prg di Licata a 30 anni dalla sua elaborazione": incontro precongressuale del Pd

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Martedì 25 luglio alle ore 18:30 presso il Trinity College di corso Umberto n. 53 a Licata, il Circolo cittadino del Pd organizza il terzo incontro precongressuale.

Il tema scelto per il dibattito sarà: “Il PRG di Licata a 30 anni dalla sua elaborazione”. Consci che il PRG (Piano Regolatore Generale) è il principale strumento di programmazione e di governo di un territorio, attraverso cui la politica esprime e realizza la sua visione di città, il circolo Pd vuole avviare un confronto sull’idea di città possibile oggi.

Per farlo ha affidato a due nostri concittadini le relazioni:

● All’Ing. Roberto Di Cara, già vice sindaco della giunta di Ernesto Licata, ultima di sinistra che ha avuto questa città e fautore del primo ed unico PRG, è stato affidato il compito di relazionare sul tema: “PRG tra Pianificazione e governo”;

● All’Arch. Toni Cellula, già assessore provinciale al Territorio ed Ambiente, redattore di diversi progetti di recupero della città, è stato affidato il compito di relazionare sul tema: “La programmazione concertata per la pianificazione territoriale ed ambientale”. Introdurrà e modererà il dibattito l’Ing. Alfredo Quignones del Coordinamento cittadino del Pd.

Il Ciclo di incontri è finalizzato a avviare un confronto politico, interno ed esterno al Pd, su diversi temi che riguardano scelte politiche improcrastinabili per la città. Un percorso che condurrà il partito al congresso cittadino del prossimo settembre.