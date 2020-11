Consiglio comunale, ancora fumata nera sulla nomina del presidente

Non si è ancora chiusa la partita per l'individuazione del nuovo presidente del Consiglio comunale di Agrigento. Anzi, a quattro giorni dalla data "x", i giochi appaiono tutti ancora da fare. Decisivi saranno probabilmente una serie di incontri che si terranno questo fine settimana, che dovrebbero consentire di individuare il tris di nomi per andare a guidare aula "Sollano".

Se non tramontata ha infatti subito una brusca frenata l'ipotesi della nomina del Forzista Simone Gramaglia, con il partito che non ha gradito né lo sprint avanti condotto in prima persona dal già consigliere comunale né tantomeno il fatto che lo stesso abbia tentato di fatto di ottenere l'appoggio necessario in termini di voti senza passare dalle gerarchie di Forza Italia locale. Così al momento una delle ipotesi in ballo vorrebbe presidente del Consiglio comunale forse il candidato più naturale, cioè il già assessore Marco Vullo, primo per consensi e fin dalla prima ora al fianco di Franco Micciché.

Un "premio" che costringerebbe però Vullo (che pare non sia particolarmente lieto di questa ipotesi) a lasciare l'incarico di assessore, aprendo così le porte di un nuovo assessore per Forza Italia che si andrebbe ad aggiungere a Costanza Scinta. Tutto ancora da definire il quadro che riguarda invece il vicepresidente e il vice vicario (il primo spetterebbe all'opposizione), ma si tratta evidentemente di un sistema a "catena".

Certo è che la seduta dovrà tenersi di presenza e non in streaming, anche perché proprio la necessità di scegliere con voto segreto